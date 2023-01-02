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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Окслейд-Чемберлен забил в 100-м матче за «Ливерпуль»

02 Января 2023 • 23:15 Комментировать
Брентфорд
3:1
Ливерпуль
окончен

В первом матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Брентфорд» сражался с «Ливерпулем» и уверенно победил со счетом 3:1. Единственный гол подопечных Юргена Клоппа в начале второй половины игры забил атакующий полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, бывший футболист лондонского «Арсенала». Как оказалось, он сделал это в своем сотом матче за «Ливерпуль» в АПЛ.

Окслейд-Чемберлен, который является воспитанником «Саутгемптона,» перебрался в «Ливерпуль» в 2017 году, с клубом он выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионский титул в АПЛ - в общем, самые престижные из возможных трофеев.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен
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