Окслейд-Чемберлен забил в 100-м матче за «Ливерпуль»

В первом матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Брентфорд» сражался с «Ливерпулем» и уверенно победил со счетом 3:1. Единственный гол подопечных Юргена Клоппа в начале второй половины игры забил атакующий полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, бывший футболист лондонского «Арсенала». Как оказалось, он сделал это в своем сотом матче за «Ливерпуль» в АПЛ.

Окслейд-Чемберлен, который является воспитанником «Саутгемптона,» перебрался в «Ливерпуль» в 2017 году, с клубом он выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионский титул в АПЛ - в общем, самые престижные из возможных трофеев.