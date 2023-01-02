«Брентфорд» выиграл у «Ливерпуля» впервые с 1938 года

В первом матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Брентфорд» сражался с «Ливерпулем» и уверенно победил со счетом 3:1. Хозяева поля забили два мяча еще в первом тайме, «Ливерпуль» вернулся было в игру, но за несколько минут до конца Мбеумо установил окончательный счет.

Как выяснилось, «Брентфорд» не выигрывал у «Ливерпуля» с далекого 1938 года, тогда, 19 ноября того года, команда обыграла «красных» со счетом 2:1. С другой стороны, и «Ливерпуль» также не побеждал на поле «Брентфорда» с 1983 года, когда обыграл «пчел» со счетом 4:1, тогда это было в матче Кубка футбольной лиги.