«Ливерпуль» стал очередной топ-жертвой «Брентфорда»

«Ливерпуль» гостил у «Брентфорда» в рамках 19-го тура Премьер-лиги и считался фаворитом в этой паре, несмотря на то, что в прошлых поединках «пчёлы» обыграли «Манчестер Сити» и отобрали очки у «Тоттенхэма». «Красные» сегодня почти безраздельно контролировали мяч, но били по воротам не чаще противника. В самом дебюте Дарвин Нуньес обыграл голкипера и с острого угла пробивал, но защитник успел блокировать полет мяча на ленточке. В середине тайма после подачи корнера Ибраима Конате безобразно поставил ногу и стал автором автогола. Под конец 45-минутки Йоан Висса с центра штрафной удвоил счет, но судьи усмотрели там вне игры. Но уже в следующей атаке тот же футболист добился своего по правилам, голкипер поймал мяч после удара головой уже за ленточкой. Сразу после перерыва Алекс Окслейд-Чемберлен вернул интригу, здорово сыграв в воздухе - 1:2. Все было закончено для «Ливерпуля» незадолго до финального свистка, Брайан Мбеумо убежал один на один с Алиссоном и забил.

3:1, «Брентфорд» седьмой, его соперник в двух очках впереди.