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«Ливерпуль» стал очередной топ-жертвой «Брентфорда»

02 Января 2023 • 22:31 Комментировать
Брентфорд
3:1
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» гостил у «Брентфорда» в рамках 19-го тура Премьер-лиги и считался фаворитом в этой паре, несмотря на то, что в прошлых поединках «пчёлы» обыграли «Манчестер Сити» и отобрали очки у «Тоттенхэма». «Красные» сегодня почти безраздельно контролировали мяч, но били по воротам не чаще противника. В самом дебюте Дарвин Нуньес обыграл голкипера и с острого угла пробивал, но защитник успел блокировать полет мяча на ленточке. В середине тайма после подачи корнера Ибраима Конате безобразно поставил ногу и стал автором автогола. Под конец 45-минутки Йоан Висса с центра штрафной удвоил счет, но судьи усмотрели там вне игры. Но уже в следующей атаке тот же футболист добился своего по правилам, голкипер поймал мяч после удара головой уже за ленточкой. Сразу после перерыва Алекс Окслейд-Чемберлен вернул интригу, здорово сыграв в воздухе - 1:2. Все было закончено для «Ливерпуля» незадолго до финального свистка, Брайан Мбеумо убежал один на один с Алиссоном и забил.

3:1, «Брентфорд» седьмой, его соперник в двух очках впереди.

Протокол игры  
Брентфорд3:1Ливерпуль
(1:0) Конате Ибраима19'  
(2:0) Висса Йоан42'  
  50'Окслейд-Чемберлен Алекс (2:1)
(3:1) Мбеумо Брайан84'  
Райя ДавидЙоргенсен Матиас Занка  2'Пиннок ИтанМи БенРасмуссен МадсГенри Рико 90' (Соренсен Мадс Бек ( 90') Йенсен Матиас 74' (Льюис-Поттер Кин ( 74') Норгор КристианЯнельт Витали 87' (Каньос Серхи ( 87') Мбеумо Брайан 87' (Годдос Саман ( 87') Висса Йоан 74' (Дасилва Джошуа ( 74')
Запасные: Tristan CramaСтракоша ТомасRyan TrevittДамсгор Миккель
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк Виргил 46' (Робертсон Эндрю ( 46') Цимикас Костас 46' (Матип Жоэль ( 46') Эллиотт Харви  9' 46' (Кейта Наби ( 46') Фабиньо ЭнрикеАлькантара Тьяго  57'Салах МохамедНуньес Дарвин  73'Окслейд-Чемберлен Алекс 84' (Джонс Кёртис ( 84')
Запасные: Гомес ДжоФиллипс НатаниэльКеллехер КаомхинБайчетич СтефанКарвалью Фабиу
02 января. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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