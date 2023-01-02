Бернарду Силва: «Не буду скрывать, я бы хотел попробовать себя в новом проекте»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дал комментарий по поводу своего будущего. 28-летний португалец допустил, что в обозримом будущем он может сменить клубную прописку.

«В июне мы снова поговорим, чтобы принять лучшее решение. Сейчас я сосредоточен на проекте «Манчестер Сити», и мой контракт заканчивается тогда, когда мне будет 31 год.

Не буду скрывать, что моей целью, если случится что-то хорошее, будет переход в новый проект», - слова Бернарду Силва приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бернарду Силву в 80 миллионов евро.