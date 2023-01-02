​«Ливерпуль» озвучил состав на матч с «Брентфордом»

В понедельник «Ливерпуль» будет проводить первый матч в 2023 году. В рамках Премьер-лиги команда Юргена Клоппа будет играть против «Брентфорда» на выезде. Немецкий тренер «красных» включил в стартовый состав следующих игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Фабиньо, Тьяго, Эллиотт, Окслейд-Чемберлен, Салах, Нуньес.

«Брентфорд» и «Ливерпуль» начнут сражение в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.