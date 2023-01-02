«Арсенал» активировал пункты о продлении контрактов с Сакой и Салиба

«Арсенал» воспользовался пунктами, прописанными в контрактах полузащитника Букайо Саки и защитника Вильяма Салиба. Как сообщает ESPN, контракты с этими футболистами были продлены ещё на один год. Таким образом, теперь Сака и Салиба связаны с «канонирами» до средины 2025 года.

На этом «Арсенал» останавливаться не будет. Лондонский клуб будет вести с Сакой и Салиба переговоры о подписании более долгосрочных трудовых соглашений.

21-летний Букайо Сака является воспитанником «Арсенала». Его ровесник Вильям Салиба был куплен у «Сент-Этьена» в 2019 году. Поездив по арендам, защитник в этом сезоне стал игроком основной обоймы «канониров».