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«Арсенал» активировал пункты о продлении контрактов с Сакой и Салиба

02 Января 2023 • 18:46 Комментировать (1)

«Арсенал» воспользовался пунктами, прописанными в контрактах полузащитника Букайо Саки и защитника Вильяма Салиба. Как сообщает ESPN, контракты с этими футболистами были продлены ещё на один год. Таким образом, теперь Сака и Салиба связаны с «канонирами» до средины 2025 года.

На этом «Арсенал» останавливаться не будет. Лондонский клуб будет вести с Сакой и Салиба переговоры о подписании более долгосрочных трудовых соглашений.

21-летний Букайо Сака является воспитанником «Арсенала». Его ровесник Вильям Салиба был куплен у «Сент-Этьена» в 2019 году. Поездив по арендам, защитник в этом сезоне стал игроком основной обоймы «канониров».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба Букайо Сака
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Комментарии (1)
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LMI
02 Января 2023 в 19:44
Плохо это. Получается, что парни упираются. Почему?
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