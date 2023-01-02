«Арсенал» улучшил предложение по трансферу Мудрика

Лондонский «Арсенал» продолжает работать над подписанием контракта с талантливым украинским вингером Михаилом Мудриком. Как сообщает в социальных сетях журналист Егор Данилов, «канониры» улучшили предложение по футболисту. Теперь «Шахтёр» будет принимать решение.

5 января Михаилу Мудрику исполнится 22 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают украинца в 40 миллионов евро, но «Шахтёр» рассчитывает заработать на продаже своего таланта намного больше.

В шести матчах Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023 Михаил Мудрик записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.