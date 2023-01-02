Фердинанд посоветовал Магуайру уйти из «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд дал комментарий по поводу будущего Гарри Магуайра.

Напомним, что Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой из-за своих частых ошибок на футбольном поле.

«На месте Гарри Магуайра я бы прямо сейчас искал себе новый клуб. Этот тренер [Эрик тен Хаг] показывает ему, что он не будет входить в двойку лучших центральных защитников. Так что я бы на его месте попросил агента найти мне клуб, где я мог бы играть регулярно», - сказал Фердинанд, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Крис Уиллер.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.