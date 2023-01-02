​Поттер спокойно относится к трансферным слухам

Наставник «Челси» Грэм Поттер высказался о трансферных слухах вокруг его команды, которые появляются в прессе.

«В этой части сезона нам всем приходится иметь с этим дело. Я не буду жаловаться на это. Пока трансферное окно открыто, шумиха будет возникать 24 на 7. Медиа нужно чем-то заполнять эфиры. Это нормально, это часть современного футбола», - рассказал Поттер журналистам.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт 5 января – против «Манчестер Сити» на своём поле.

Отметим, что на текущий момент «Челси» занимает только восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.