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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Поттер спокойно относится к трансферным слухам

02 Января 2023 • 17:33 Комментировать

Наставник «Челси» Грэм Поттер высказался о трансферных слухах вокруг его команды, которые появляются в прессе.

«В этой части сезона нам всем приходится иметь с этим дело. Я не буду жаловаться на это. Пока трансферное окно открыто, шумиха будет возникать 24 на 7. Медиа нужно чем-то заполнять эфиры. Это нормально, это часть современного футбола», - рассказал Поттер журналистам.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт 5 января – против «Манчестер Сити» на своём поле.

Отметим, что на текущий момент «Челси» занимает только восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер Трансферы футбола - зима 2023
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