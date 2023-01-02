​Роналду попал на официальный календарь «Манчестер Юнайтед»

Судя по всему, Криштиану Роналду не стали убирать из официального календаря «Манчестер Юнайтед» на 2023 год. Журналист Том Уильямс показал в социальных сетях фото календаря – на странице с январём размещены фотографии Роналду.

«Путь ваш новый год начнётся лучше, чем у того, кто составил официальный календарь «Манчестер Юнайтед» на 2023 год», - пошутил журналист.

Напомним, что в ноябре Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли трудовое соглашение. Незадолго до этого звёздный португальский нападающий дал скандальное интервью, в котором он катком прошёлся по клубу и по некоторым его представителям.

Отметим, что на днях Криштиану Роналду подписал контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.