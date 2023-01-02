​Директор «Брайтона» - о трансферах: «Сами мы никого никому не предлагаем»

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер высказался насчёт слухов о возможных трансферах Алексиса Макаллистера и Мойсеса Кайседо.

«В идеальном мире наша команда осталась бы в прежнем составе по итогам января, и мы вошли бы во вторую половину сезона без потерь. Но ближайшие 30 дней непредсказуемы, и мы будем работать над всеми предложениями, которые поступят. Но сами мы никого никому не предлагаем», - высказался Барбер для The Argus.

На текущий момент «Брайтон» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 3 января – против «Эвертона» на выезде.