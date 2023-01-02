​Макаллистера в «Брайтоне» встретили овациями

Полузащитник Алексис Макаллистер вернулся в расположение «Брайтона» после победы сборной Аргентины на чемпионате мира. Пресс-служба «чаек» показала видео, на котором Макаллистера встречает команда и персонал. В холле представители «Брайтона» устроили для аргентинца почётный коридор. Как только Алексис вошёл в здание, его встретили овациями.

«С возвращением, победитель Кубка мира!» - говорится в сообщении пресс-службы «Брайтона».

Ближайший матч чемпионата Англии «Брайтон» проведёт во вторник, 3 января. Команда Роберто де Дзерби будет играть против «Эвертона» на поле соперника.