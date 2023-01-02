​«Тоттенхэм» готовит предложение по форварду «Барселоны»

«Тоттенхэм» рассчитывает поддержать Антонио Конте на зимнем трансферном рынке. На радаре лондонского клуба находится нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. Как сообщает Fichajes, в настоящий момент «шпоры» готовят предложение по 22-летнему футболисту.

По данным источника, «Тоттенхэм» рассчитывает подписать Феррана Торреса за 35 миллионов евро. При этом «Барселона» хочет выручить за игрока 50 миллионов евро. Сложно сказать, смогут ли клубы найти компромисс в процессе переговоров.

Ферран Торрес перебрался в «Барселону» год назад. За это время нападающий провёл за клуб 45 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.