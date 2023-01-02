Позиции «Челси» и «Брайтона» по цене Макаллистера разнятся

«Челси» изучает варианты по усилению средней линии в зимнее трансферное окно. В шорт-листе лондонского клуба находится полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер. По данным The Athletic, 24-летний аргентинец может стоить в район 60 миллионов фунтов (около 68 млн евро), однако в западном Лондоне оценивают игрока примерно в 35-40 миллионов фунтов (40-45 млн евро). Разность в оценках создаёт трудности для осуществления трансфера игрока в январе.

Алексис Макаллистер провёл за «Брайтон» 86 матчей. В них аргентинец записал на свой счёт 13 голов и 6 результативных передач на партнёров.