«Ливерпуль» нашёл бюджетную альтернативу Беллингему

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат может перебраться в Английскую премьер-лигу. Интерес к 26-летнему африканцу проявляет «Ливерпуль».

Согласно данным журналистов El Nacional, инициатором подписания Амрабата выступает главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Немецкий наставник рассматривает Софьяна в качестве бюджетной альтернативы Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии».

Потенциальный трансфер Амрабата оценивается в 40 миллионов евро, тогда как за Беллингема просят минимум 100 миллионов.

В этом сезоне марокканец сыграл за «фиалок» 20 поединков, не отметившись голевыми действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года.