Де Йонг готов сменить «Барселону» на английский топ-клуб

Полузащитник сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Френки де Йонг готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если от «красных дьяволов» поступит соответствующее предложение в конце сезона. Такой информацией поделились журналисты Tuttomercatoweb.

Летом прошлого года манкунианцы предпринимали попытку заполучить 25-летнего футболиста, однако сделка сорвалась. Трансферная стоимость де Йонга оценивается в 50 миллионов евро, а его контракт с «сине-гранатовыми» истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги нидерландец сыграл 14 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.