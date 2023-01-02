«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Барселоны»

18-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». По сведениям Give me sport, «красные дьяволы» вступили в гонку за перспективным игроком и попробуют подписать с ним контракт.

Главными конкурентами манкунианского гранда в споре за Мукоко являются лондонский «Челси» и каталонская «Барселона». Трансферная стоимость форварда оценивается в 30 миллионов евро. Его контракт с немецким грандом истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Юссуфа провел 14 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.