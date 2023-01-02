Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фелиш предложен трём топ-клубам АПЛ

02 Января 2023 • 11:59 Комментировать

Несколько топ-клубов Английской премьер-лиги задумались о целесообразности подписания нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. Как информирует The Athletic, услуги португальского футболиста были предложены «Челси», «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

За аренду 23-летнего игрока придется заплатить 21 миллион евро. «Матрасники» хотят получить 15 миллионов в качестве арендной платы и шесть миллионов, которые уйдут на зарплату нападающего.

В текущем сезоне чемпионата Испании Жоау принял участие в 13 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.01.23 в 20:30
Брентфорд Брентфорд
Ливерпуль Ливерпуль
5.40 4.60 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Января
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Барселоны»
11:59 · Англия. Премьер-лига
Фелиш предложен трём топ-клубам АПЛ
11:23 · Англия. Премьер-лига
Названа дата презентации Роналду в «Аль-Насре» 1
11:15 · Англия. Премьер-лига
Тренеру «Челси» задали вопрос о трансфере защитника «Монако»
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» определился с заменой Тилемансу
10:03 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет переманить одного из лидеров «МЮ»
09:54 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ сделал крупное предложение по игроку «Реала»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Маккенни может сменить «Ювентус» на клуб АПЛ
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выдаёт худший сезон за последние шесть лет 1
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл усиление в АПЛ
09:19 · Англия. Премьер-лига
Холанн сделал выбор между Роналду и Месси
08:33 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко дал прогноз на матч «Брентфорд» - «Ливерпуль»
08:11 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал своего фаворита в чемпионской гонке АПЛ
07:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к продлению контракта со звёздным игроком
07:47 · Англия. Премьер-лига
Каррагер высказался о трансфере Мудрика в «Арсенал»
Все новости
Рекомендуем