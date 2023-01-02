Фелиш предложен трём топ-клубам АПЛ

Несколько топ-клубов Английской премьер-лиги задумались о целесообразности подписания нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. Как информирует The Athletic, услуги португальского футболиста были предложены «Челси», «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

За аренду 23-летнего игрока придется заплатить 21 миллион евро. «Матрасники» хотят получить 15 миллионов в качестве арендной платы и шесть миллионов, которые уйдут на зарплату нападающего.

В текущем сезоне чемпионата Испании Жоау принял участие в 13 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.