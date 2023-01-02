Тренеру «Челси» задали вопрос о трансфере защитника «Монако»

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался насчет потенциального подписания защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля.

«Пока мне не скажут, что футболист заключил контракт, будет неправильно с моей стороны комментировать эту информацию», - передает слова специалиста BBC Sport.

Ранее в прессе сообщалось, что 21-летний защитник подпишет с «пенсионерами» шестилетний трудовой договор. Его трансфер обойдется «Челси» в 38 миллионов евро, включая бонусы.

Бенуа выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне Бадьяшиль принял участие в 11 поединках Лиги 1, отметившись двумя забитыми мячами.