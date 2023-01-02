«Лестер» определился с заменой Тилемансу

Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи, права на которого принадлежат французскому «Анже», может стать игроком английского клуба. По информации таблоида Daily Express, в трансфере африканца заинтересован «Лестер».

«Лисы» подпишут Унаи в том случае, если команду покинет полузащитник Юри Тилеманс. Бельгийца в зимнее трансферное окно хочет подписать лондонский «Арсенал». В связи с этим «Лестер» уже подготовил предложение по трансферу Аззедина в размере 22 миллионов евро.

Трудовое соглашение Унаи с «Анже» рассчитано до середины 2026 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции 22-летний хавбек провел 14 матчей, в которых получил одну желтую карточку.