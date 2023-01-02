«ПСЖ» хочет переманить одного из лидеров «МЮ»

Форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд остается трансферной целью французского «ПСЖ». Как сообщает Calciomercatoweb, руководство парижского топ-клуба готово предложить игроку заработную плату в размере десяти миллионов евро в год.

Рэшфорду льстит интерес со стороны «ПСЖ», но при этом футболист не хочет сейчас уходить из «Манчестер Юнайтед». 25-летний нападающий пока не принял окончательного решения по своему будущему.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Маркус провел 16 матчей, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2024 года.