Клуб АПЛ сделал крупное предложение по игроку «Реала»

Фланговый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. По информации Transfer News Central, оформить переход 27-летнего латераля планирует «Ньюкасл». Руководство «сорок» уже сделало «крупное предложение» по трансферу.

Рыночная стоимость защитника оценивается в 40 миллионов евро. Срок действующего контракта Менди с «королевским» клубом рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ферлан принял участие в 12 поединках, в которых сделал результативную передачу и получил желтую карточку.