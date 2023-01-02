Маккенни может сменить «Ювентус» на клуб АПЛ

Американский полузащитник Уэстон Маккенни близок к расставанию с туринским «Ювентусом» в январское трансферное окно. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

По сведениям инсайдера, у 24-летнего хавбека есть вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Заинтересованность в услугах Маккенни проявляет «Борнмут».

Трансферная стоимость Уэстона оценивается в 21 миллион евро. Трудовое соглашение полузащитника со «старой синьорой» рассчитано до середины 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии американец сыграл 11 поединков, отметившись одним голом и одной результативной передачей.