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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» выдаёт худший сезон за последние шесть лет

02 Января 2023 • 09:31 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» провально выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. По итогам 16 сыгранных поединков подопечные Грэма Поттера набрали 25 баллов.

Это худший показатель «пенсионеров» на этой дистанции с сезона-2015/2016. В том розыгрыше чемпионата Англии столичный клуб финишировал лишь на десятом месте.

В последнем матче «Челси» на выезде не смог победить «Ноттингем Форест». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

После 16 матчей лондонская команда занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Челси» отстает от лидирующего «Арсенала» на 18 баллов.

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Челси
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Комментарии (1)
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ARTUR
02 Января 2023 в 09:43
Отрыгнется им за то что Рому отшили )) интересно где сейчас мадам Грановская ?? Выдающиеся мадам .
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