«Ювентус» нашёл усиление в АПЛ

Полузащитник Абдулай Дукуре, правами на которого владеет «Эвертон», может сменить Английскую премьер-лигу на итальянскую Серию А, где интерес к нему проявляет «Ювентус». Об этом рапортует издание Calciomercato.

Согласно сведениям источника, переход 30-летнего африканца в «старую синьору» может быть оформлен в ближайшие трансферные окна. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «ирисками» рассчитано до лета текущего года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Дукуре принял участие в девяти поединках, в которых не отметился результативными действиями.