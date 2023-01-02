Холанн сделал выбор между Роналду и Месси

Центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился своим мнением о соперничестве аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Лионель или Криштиану? Зачем вы постоянно спрашиваете меня об этом? Вы всегда будете получать один ответ: Месси», - передает слова норвежского бомбардира Managing Barca.

Напомним, что Месси стал триумфатором недавнего чемпионата мира – 2022, прошедшего в Катаре. Лионель с семью голами и тремя результативными передачами был признан лучшим футболистом турнира.

Роналду недавно перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Португалец заключил с новым клубом контракт на 2,5 года.