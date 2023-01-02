«Реал» запланировал три громких трансфера

В мадридском «Реале» начали планировать трансферную кампанию на будущее. Согласно данным AS, следующим летом «королевский» клуб намерен заполучить в свои ряды полузащитника сборной Англии и «Боруссии» Джуда Беллингема.

Кроме того, испанский гранд обозначил две трансферные цели на 2024 год. Летом мадридцы планируют подписать защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса и центрфорварда Эрлинга Холанна («Манчестер Сити»), которого рассматривают в качестве замены Кариму Бензема.

После 15 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. «Сливочные» уступают лидирующей «Барселоне» по дополнительным показателям.