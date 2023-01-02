Павлюченко дал прогноз на матч «Брентфорд» - «Ливерпуль»

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем поединке чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Ливерпулем».

«В этой паре не стоит ждать интриги и сенсации. «Ливерпуль» находится в хороших кондициях и вряд ли допустит осечку в этой схватке, имея превосходство по всем ключевым показателям», - передает слова Павлюченко издание Vseprosport.ru.

Поединок в рамках 19-го тура Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Ливерпулем» пройдет сегодня, 2 января. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.