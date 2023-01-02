Каррагер назвал своего фаворита в чемпионской гонке АПЛ

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался насчет чемпионской гонки в Английской премьер-лиге.

«Мне бы хотелось, чтобы «Арсенал» стал чемпионом АПЛ. Раньше они выглядели не лучшим образом, но в этом сезоне все кардинально поменялось. У них всего одна ничья и одно поражение, которого они не заслуживали. Мне приятно видеть другую команду. Артета проделал большую работу. Хочу, чтобы они продолжали в том же ключе и выиграли титул», - передает слова эксперта Sky Sports.

После 18 туров «Арсенал» опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на семь баллов.