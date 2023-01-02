«Челси» близок к продлению контракта со звёздным игроком

Опорный полузащитник Н’Голо Канте близок к пролонгации сотрудничества с лондонским «Челси». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Педру Алмейда.

Стоит отметить, что срок действующего трудового договора между «пенсионерами» и французским футболистом истекает летом 2023 года. Из-за травмы он провел всего два поединка в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

За лондонский клуб Канте выступает с лета 2016 года. Его трансферный ценник – 30 миллионов евро.

В настоящий момент «Челси» с 25 очками занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.