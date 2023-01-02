Каррагер высказался о трансфере Мудрика в «Арсенал»

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался насчет возможного трансфера украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал».

«Арсенал» интересуется Мудриком, за игрой которого я наблюдал в Лиге чемпионов. Если лондонцы хотят продолжать конкурировать с «Манчестер Сити», то им необходимы дополнительные варианты со скамейки. Думаю, Мудрик будет интересным усилением, учитывая его игру в ЛЧ», - передает слова Каррагера Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летний футболист договорился с «канонирами» о подписании пятилетнего контракта.