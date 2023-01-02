Украинец Мудрик договорился с топ-клубом АПЛ

Атакующий полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик договорился по условиям трудового соглашения с лондонским «Арсеналом». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как информирует источник, стороны близки к подписанию пятилетнего контракта. Ожидается, что в ближайшее время сделка будет закрыта официально.

В нынешнем сезоне 21-летний вингер поучаствовал в 12 поединках Украинской премьер-лиги, отметившись семью забитыми мячами и семью голевыми передачами. «Шахтёр» оценивает его потенциальный трансфер в 100 миллионов евро.