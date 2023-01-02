Клопп неодобрительно отреагировал на вопрос о трансферных планах «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его команда достаточно сильна.

Недавно ряды «красных» пополнил вингер Коди Гакпо, перешедший из нидерландского ПСВ за 42 млн евро, и Клопп уверен, что в лице 23-летнего новичка «Ливерпуль» уже получил серьёзное усиление.

«Мы не можем бесконечно тратить деньги. Мы только что подписали такого замечательного футболиста, как Гакпо, и вы уже спрашиваете, кто будет следующим? Я этого не понимаю. Как будто у нас нет команды.

Важная составляющая моей философии – верить в тех игроков, которые есть в моём распоряжении. Мы не должны раскидываться деньгами направо и налево», – заявил специалист на пресс-конференции.