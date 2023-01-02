Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп неодобрительно отреагировал на вопрос о трансферных планах «Ливерпуля»

02 Января 2023 • 01:48 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
1 5.60 X 4.50 2 1.55
Через 17 ч. 4 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его команда достаточно сильна.

Недавно ряды «красных» пополнил вингер Коди Гакпо, перешедший из нидерландского ПСВ за 42 млн евро, и Клопп уверен, что в лице 23-летнего новичка «Ливерпуль» уже получил серьёзное усиление.

«Мы не можем бесконечно тратить деньги. Мы только что подписали такого замечательного футболиста, как Гакпо, и вы уже спрашиваете, кто будет следующим? Я этого не понимаю. Как будто у нас нет команды.

Важная составляющая моей философии – верить в тех игроков, которые есть в моём распоряжении. Мы не должны раскидываться деньгами направо и налево», – заявил специалист на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Коди Гакпо Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Челси Челси
1
1
5.90 4.00 1.65
Видео
02.01.23 в 20:30
Брентфорд Брентфорд
Ливерпуль Ливерпуль
5.40 4.60 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Января
02:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как определяет стартовый состав «Манчестер Сити»
01:48 · Англия. Премьер-лига
Клопп неодобрительно отреагировал на вопрос о трансферных планах «Ливерпуля»
00:47 · Англия. Премьер-лига
Хассельбайнк: «Челси» не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона»
00:35 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Монако» подтвердил договорённость с «Челси» по Бадьяшилю
00:11 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе и де Брёйне делят второе место по голам из-за пределов штрафной в 2022 году
01 Января
23:58 · Англия. Премьер-лига
На Жоржиньо претендуют три клуба
23:37 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «Мы должны сами спасать себя»
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» планирует усилиться в январе, но не подпишет звёзд
23:27 · Англия. Премьер-лига
Трент: «Бомбардирские успехи Нуньеса – лишь вопрос времени»
22:40 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» защитника «Ливерпуля»
22:18 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта – о положении «Челси»: «Неприятно смотреть в таблицу АПЛ»
22:06 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о ничьей с «Ноттингем Форест»: «Мы не заслужили три очка»
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выиграл только один из семи последних матчей в АПЛ
21:56 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Льорис уже не тот»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ заинтересован в подписании Филлипса, которого Гвардиола обвинял в лишнем весе
Все новости
Рекомендуем