Трент: «Бомбардирские успехи Нуньеса – лишь вопрос времени»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд уверен, что его товарищ по команде Дарвин Нуньес добьётся успеха.

Уругвайский нападающий был куплен «Ливерпулем» минувшим летом за 80 млн евро у «Бенфики», но пока, по мнению общественности, не оправдывает вложенные в трансфер средства.

«Дарвин здорово проявил себя с момента прибытия, и так считаю не только я, – высказывается Александер-Арнольд. – Конечно, люди судят его прежде всего по голам, но, думаю, он может быть доволен своей игрой, поскольку всегда приносит много пользы на поле. Уверен, его голевые успехи – лишь вопрос времени. Он покажет, на что способен», – цитирует журналист Альфредо Педулла английского латераля.