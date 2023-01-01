​Гвардиола хочет подписать в «Манчестер Сити» форварда «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает Calciomercato, подписать 20-летнего футболиста хочет главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Отмечается, что стоимость трансфера может составить приблизительно 70 миллионов евро.

Ранее в прессе появилась информация о желании Ансу Фати остаться в «Барселоны». Главный тренер каталонской команд Хави говорил, что талантливый форвард будет получать больше игрового времени.

За первую команду «Барселоны» Ансу Фати провёл 79 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 9 результативных передач на партнёров.