Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола хочет подписать в «Манчестер Сити» форварда «Барселоны»

01 Января 2023 • 17:12 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает Calciomercato, подписать 20-летнего футболиста хочет главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Отмечается, что стоимость трансфера может составить приблизительно 70 миллионов евро.

Ранее в прессе появилась информация о желании Ансу Фати остаться в «Барселоны». Главный тренер каталонской команд Хави говорил, что талантливый форвард будет получать больше игрового времени.

За первую команду «Барселоны» Ансу Фати провёл 79 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 9 результативных передач на партнёров.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ансу Фати Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Астон Вилла Астон Вилла
0
2
1.74 4.00 4.60
Видео
01.01.23 в 19:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Челси Челси
5.60 4.40 1.58
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Января
19:20 · Англия. Премьер-лига
Лукаку: «Челси» решил отпустить меня, когда я рассказал всю правду о взаимоотношениях с Тухелем»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» провалил домашний матч с «Астон Виллой»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:55 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» озвучил состав на матч с «Ноттингем Форест»
18:30 · Англия. Премьер-лига
​Каземиро: «Рэшфорд может войти в топ-5 игроков мира»
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола хочет подписать в «Манчестер Сити» форварда «Барселоны»
16:41 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» отозвал Дубравку из аренды в «Манчестер Юнайтед»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 1
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти вспомнил о работе в «Наполи» и «Эвертоне»
15:18 · Англия. Премьер-лига
​Артета прокомментировал увеличение отрыва от «Манчестер Сити»
14:52 · Англия. Премьер-лига
​Энцо Фернандес всё ближе к «Челси»
14:45 · Англия. Премьер-лига
​«Он был немного зол»: Гвардиола прокомментировал грубый подкат Холанна
14:24 · Англия. Премьер-лига
​Бадьяшиль переходит в «Челси»
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Барселоны»
14:00 · Англия. Премьер-лига
Сака оценил игру Эдегора за «Арсенал»
Все новости
Рекомендуем