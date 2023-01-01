«Ньюкасл» отозвал Дубравку из аренды в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Мартин Дубравка возвращается из «Манчестер Юнайтед» в «Ньюкасл». «Чёрно-белые» отозвали 33-летнего словака из аренды, о чём рассказывается на страницах их клубного сайта.

Мартин Дубравка оказался в «Манчестер Юнайтед» в первый день осени. Словак провёл за «красных дьяволов» два матча в Кубке английской лиги – против «Астон Виллы» и «Бёрнли». В них Дубравка пропустил два гола.

«Ньюкасл» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата Англии команда Эдди Хау проведёт 3 января – против «Ливерпуля» на выезде.