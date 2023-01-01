​Анчелотти вспомнил о работе в «Наполи» и «Эвертоне»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти вспомнил о своих периодах работы в «Наполи» и «Эвертоне».

«Иногда случается, что что-то идёт не так. Однако опыт с «Наполи» был положительным. Я хотел вернуться в Италию и сделал это.

Период в «Эвертоне» был хорошим приключением, потому что мы сделали важные вещи. Например, мы выиграли ливерпульское дерби на «Энфилде» впервые за 22 года. И всё же когда мне позвонили из Мадрида, это было неожиданно. Возвращение получилось неожиданным», - сказал Анчелотти Il Foglio.

На текущий момент «Реал» и «Барселона» делят место на вершине таблицы Ла Лиги, набрав по 38 очков.