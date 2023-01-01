​Артета прокомментировал увеличение отрыва от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался насчёт увеличения отрыва от «Манчестер Сити» в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, что в последний день 2022 года «Арсенал» обыграл «Брайтон» со счётом 4:2 после ничьей «Манчестер Сити с «Эвертоном» (1:1).

«Нам есть что улучшать, особенно в плане обороны. Мы знали результат «Манчестер Сити», но нам нужно было победить в своём матче. Для этого нам нужно было выступить на самом высоком уровне. Это ничего не значит. Мы снова сосредоточены на прогрессе», - сказал Артета BBC Sport.

Следующий матч «Арсенал» проведёт 3 января – против «Ньюкасла».