​Энцо Фернандес всё ближе к «Челси»

Талантливый полузащитник Энцо Фернандес стал ещё ближе к тому, чтобы перебраться «Челси». По данным Relevo, трансфер 21-летнего аргентинского полузащитника в лондонский клуб может быть оформлен в ближайшее время.

Энцо Фернандес серьёзно заявил о себе на чемпионате мира. По итогам турнира аргентинец получил приз лучшему молодому игроку. В контракте Фернандеса с «Бенфикой» прописана опция выкупа в размере 120 миллионов евро.

Цвета «Бенфики» Энцо Фернандес защищает с лета. В 25 официальных матчах за клуб аргентинец забил три гола и отдал пять результативных передач на партнёров.