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​Бадьяшиль переходит в «Челси»

01 Января 2023 • 14:24 Комментировать

Центральный защитник Бенуа Бадьяшиль переходит из «Монако» в «Челси». По данным The Athletic, лондонский клуб договорился о трансфере 21-летнего футболиста. Сумма сделки, если верить источнику, составит 37-38 миллионов евро.

«Челси» уже запланировал медицинское обследование для Бенуа Бадьяшиля. Если всё пройдёт хорошо, то защитник подпишет с лондонским клубом долгосрочное трудовое соглашение.

Отметим, что Бенуа Бадьяшиль является воспитанником «Монако». За первую команду монегасков защитник провёл 135 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Челси Бенуа Бадьяшиль Трансферы футбола - зима 2023
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