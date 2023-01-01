​Бадьяшиль переходит в «Челси»

Центральный защитник Бенуа Бадьяшиль переходит из «Монако» в «Челси». По данным The Athletic, лондонский клуб договорился о трансфере 21-летнего футболиста. Сумма сделки, если верить источнику, составит 37-38 миллионов евро.

«Челси» уже запланировал медицинское обследование для Бенуа Бадьяшиля. Если всё пройдёт хорошо, то защитник подпишет с лондонским клубом долгосрочное трудовое соглашение.

Отметим, что Бенуа Бадьяшиль является воспитанником «Монако». За первую команду монегасков защитник провёл 135 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три голевых паса на партнёров.