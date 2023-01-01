«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья Диас может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Лидс». Об этом информируют журналисты Todofichajes.

Источник сообщает, что 26-летний бразильский вингер больше не входит в планы главного тренера команды Хави Эрнандеса, хотя был куплен совсем недавно – летом 2022 года. Его переход обошелся «сине-гранатовым» в 58 миллионов евро.

В услугах Рафиньи заинтересован «Манчестер Сити». Нынешний трансферный ценник бразильского игрока – 50 миллионов. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне полузащитник сыграл 19 матчей за «Барселону», забил два гола и сделал четыре ассиста.