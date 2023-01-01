Сака оценил игру Эдегора за «Арсенал»

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением об игре одноклубника Мартина Эдегора.

«Эдегор великолепно играет в текущем сезоне. Он очень много делает для команды. Его можно назвать оркестром нашего коллектива. Мартин очень эффективен, он приносит много пользы на поле», - передает слова форварда BBC Sport.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний норвежец провел 15 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

«Арсенал» единолично лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на семь очков.