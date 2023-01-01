Роналду поссорился с агентом Мендешем

У нападающего Криштиану Роналду резко ухудшились отношения с Жорже Мендешем после ухода из «Манчестер Юнайтед». Футболист остался недоволен, что агент так и не смог найти ему топ-клуб в Европе.

Как стало известно Daily Post, 37-летний форвард без содействия Мендеша трудоустроился в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Роналду подписал с клубом трудовое соглашение на два с половиной года. В «Аль-Насре» нападающий будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.

Криштиану покинул «Манчестер Юнайтед» в конце осени. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.