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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уорд-Праус приблизился к рекорду Бекхэма

01 Января 2023 • 11:12 Комментировать

Полузащитник Джеймс Уорд-Праус, который выступает за «Саутгемптон», отметился голом со штрафного в поединке 18-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Фулхэма». Этот мяч стал для него 15-м со стандартного положения в рамках чемпионата страны.

Стоит отметить, что Уорд-Праус приближается к рекорду экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма. На счету Бекхэма 18 голов со штрафных в рамках Английской премьер-лиги.

После 17 проведенных матчей «Саутгемптон» с 12 баллами занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата «святые» встретятся с «Ноттингем Форест».

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Саутгемптон Джеймс Уорд-Праус
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