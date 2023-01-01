Уорд-Праус приблизился к рекорду Бекхэма

Полузащитник Джеймс Уорд-Праус, который выступает за «Саутгемптон», отметился голом со штрафного в поединке 18-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Фулхэма». Этот мяч стал для него 15-м со стандартного положения в рамках чемпионата страны.

Стоит отметить, что Уорд-Праус приближается к рекорду экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма. На счету Бекхэма 18 голов со штрафных в рамках Английской премьер-лиги.

После 17 проведенных матчей «Саутгемптон» с 12 баллами занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата «святые» встретятся с «Ноттингем Форест».