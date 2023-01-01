«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа

Марокканский вратарь Яссин Буну, правами на которого владеет испанская «Севилья», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Заинтересованность в услугах африканца проявляет «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует Tuttomercatoweb.

«Красные дьяволы» рассматривают Буну в качестве замены испанцу Давиду де Хеа, контракт которого истекает летом 2023 года. Главным конкурентом манкунианцев в борьбе за Буну считается мюнхенская «Бавария».

Срок трудового договора 31-летнего голкипера с андалусийцами рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.