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Сестра Роналду - о переходе Криштиану в «Аль-Наср»: «Поздравляю, мой король»

01 Января 2023 • 10:14 Комментировать

Эльма Авейру, сестра 37-летнего португальского форварда Криштиану Роналду, высказалась относительно перехода своего брата в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Поздравляют тебя, мой король. Бог все видит и может сделать все для тебя. Мы всегда с тобой. Потому что ты король», - заявила Авейру в своих социальных сетях.

В конце декабря было объявлено о переходе Роналду в «Аль-Наср». Криштиану присоединился к клубу в статусе свободного агента, подписав контракт на два с половиной года. Его заработок в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро.

Первую половину нынешнего сезона Криштиану провел за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эльма Авейру
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