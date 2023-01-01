Сестра Роналду - о переходе Криштиану в «Аль-Наср»: «Поздравляю, мой король»

Эльма Авейру, сестра 37-летнего португальского форварда Криштиану Роналду, высказалась относительно перехода своего брата в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Поздравляют тебя, мой король. Бог все видит и может сделать все для тебя. Мы всегда с тобой. Потому что ты король», - заявила Авейру в своих социальных сетях.

В конце декабря было объявлено о переходе Роналду в «Аль-Наср». Криштиану присоединился к клубу в статусе свободного агента, подписав контракт на два с половиной года. Его заработок в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро.

Первую половину нынешнего сезона Криштиану провел за «Манчестер Юнайтед».