Опубликованы слова тен Хага о трансфере Роналду в «Аль-Наср»

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага поинтересовались, что он думает о переходе экс-форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Роналду? Я не хочу говорить о прошлом, предпочитаю обсуждать будущее. «МЮ» впервые в сезоне добрался до топ-4 Премьер-лиги, но впереди еще долгий путь. Мы будет двигаться шаг за шагом», - передает слова нидерландского специалиста портал Goal.com.

Роналду со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед» в конце ноября. Напоследок португалец заявил в интервью Пирсу Моргану, что не уважает тен Хага.