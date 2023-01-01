Сестра Роналду - о трансфере Криштиану: «Он снова творит историю»

Катя Авейру, сестра экс-нападающего «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прокомментировал трансфер своего брата в Саудовскую Аравию. 37-летний бомбардир подписал контракт с «Аль-Насром».

«Гордость моей жизни. Он снова творит историю», - оставила послание Авейру в социальных сетях.

О переходе Роналду в клуб из Саудовской Аравии было объявлено несколько дней назад. Криштиану заключил с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года. Его заработок в новом клубе составит 200 миллионов евро.

Напомним, что первую часть сезона-2022/2023 португалец провел в «Манчестер Юнайтед».