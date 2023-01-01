Артета отметил важность Эдегора для «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре своих подопечных во вчерашнем поединке против «Брайтона» (4:2) в рамках Английской премьер-лиги.

«Эдегор делает на поле то, чего мы от него ждем. Он решает исход матчей. Мартин усердно работает и дает команде то, что нужно. Наши нападающие отметились голами, это очень хорошо. Именно этого мы хотим, чтобы наши футболисты принимали решения в нужные моменты. Сейчас они это делают успешно», - поведал испанский тренер во время пресс-конференции.

«Канониры» набрали 43 балла и уверенно лидируют в Премьер-лиге. Лондонцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на семь очков.