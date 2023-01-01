Тренер «Борнмута»: «Сыграли ниже наших стандартов»

В Англии прошли матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Кристал Пэлас» съездил в непростой вояж в Борнмут, однако вернулся оттуда триумфатором, забив два безответных мяча. Наставник «вишен» Гари О'Нил считает, что его команда в прошедшем матче сыграла ниже своего истинного потенциала.

- Пожалуй, впервые в этом сезоне я четко могу сказать - мы сыграли ниже своих возможностей и потенциала. Ошибки, которые привели к голам в наши ворота, были недопустимыми. Мы так напряженно работаем над стандартами, и все равно получаем с них два гола. Да и целом, мы были далеки от нашей привычной игры, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.